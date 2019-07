Die Informationen sind laut Steiner in „kompakter und für die Steuerzahler nachvollziehbarer Form“ enthalten. Auch die Transferzahlungen innerhalb der Stadt und an das Land sollen mithilfe des Transparenzberichtes, der ab sofort jährlich erstellt werden soll, offengelegt werden. „Wir haben gemerkt, dass das Thema Nachvollziehbarkeit und Transparenz in der Bevölkerung ein immer größeres Thema ist. Die Leute wollen wissen, was mit ihrem Steuergeld passiert“, meinte Steiner. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, „einen Schritt nach vorne zu machen“ und einen Transparenzbericht zu erstellen.

Magistrat der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt

„Vorbildwirkung auf das Land“

Wichtig sei der Stadt dabei vor allem, die Zahlen „einfach, verständlich und anschaulich zu präsentieren“, so 1. Vizebürgermeister Istvan Deli (ÖVP). Der Bericht ist ab sofort online abrufbar. Auch Broschüren, die die Bürger im Rathaus abholen können, wurden gedruckt. Eisenstadt sieht sich damit landesweit in einer „Vorreiterrolle“. Man will eine „Vorbildwirkung haben, insbesondere auf das Land“, betonte Steiner. Dort sei der Umgang mit Steuergeldern oft „völlig undurchblickbar“, es werde viel mit „Stillschweigen und Verschwiegenheit“ gearbeitet.

Aufträge an Unternehmen einsehbar

Konkret sind im Eisenstädter Transparenzbericht unter anderem alle Fördermaßnahmen, die Höhe der Förderungen sowie ihre Empfänger aufgelistet. Ebenso offengelegt werden die Vergaben von Aufträgen. Es kann eingesehen werden, welches Unternehmen wofür einen Auftrag erhalten hat, wer den Auftrag vergeben hat und wie hoch die Kosten dafür waren.

Der Transparenzbericht soll nun auch dem Rechnungshof des Bundes, dem Landes-Rechnungshof und Transparency International vorgelegt werden. Dabei erhofft man sich unter anderem Feedback. „Wir haben das jetzt erstmals gemacht. Ziel ist es, den Bericht laufend weiterzuentwickeln“, betonte Steiner, der auch die steigenden Transferzahlungen an das Land kritisierte. Hier müsse transparent gemacht werden, wofür die Zahlungen aufgewendet werden. Es gelte, das System „ordentlich zu durchleuchten“ und eine neue gemeinsame Vorgangsweise zu finden.