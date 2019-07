Besonders der Brief, der vor wenigen Tagen an alle burgenländischen Haushalte ausgeschickt wurde, stieß den beiden Oppositionsparteien ÖVP und Grüne sauer auf. „Amtliche Mitteilung“ ist auf dem Briefkuvert zu lesen. In dem Schreiben informiert SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil über seine elfteilige Diskussionskampagne, die ihn ab Montag durch das ganze Land führen wird. In lockerer Atmosphäre will er die Anliegen und Probleme der Burgenländerinnen und Burgenländer besprechen, geht aus dem Schreiben hervor.

„Reine Parteiwerbung“

Das sei reine Parteiwerbung der SPÖ auf Kosten der Steuerzahler, kritisiert ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. „Da wird Werbung für eine Person gemacht, aus dem Säckel der Steuerzahler. Das ist für uns nicht tragbar und auch nicht nachvollziehbar. Es ist inhaltlich fragwürdig. es ist nicht tragbar, dass das Land das finanziert“, so Wolf.

Die Grüne Landessprecherin Regina Petrik sprach von einer Irreführung der Wähler. „Es muss Klarheit sein, worum es geht: Um Aufgaben des Landehauptmannes, als Vorsitzender der Landesregierung – oder um den Spitzenkandidaten der SPÖ. Was mich ja auch wundert ist, dass sich die FPÖ das alles gefallen lässt. Weil hier wird nur eine Partei vorgestellt, die für sich in Anspruch nimmt Werbebudget zu verprassen“, sagte Petrik.

Für Wahlkampfkostenobergrenze

Die ÖVP schätzte die Kosten der Doskozil Kampagne auf rund 150.000 Euro. Aus dem Büro des Landeshauptmannes hieß es, dass man mit etwa 30.000 Euro rechne. ÖVP und Grüne haben eine parlamentarische Anfrage gestellt und fordern eine genaue Kostenaufstellung. Darüber hinaus soll der Landesrechnungshof die Kampagne des Landeshauptmannes prüfen. Wolf und Petrik sprachen sich am Montag bei ihrem gemeinsamen Auftritt auch für eine Wahlkampfkostenobergrenze von 500.000 Euro für die kommende Landtagswahl Ende Jänner aus.