Der Großbrand am Föllig brachte die fast 300 Feuerwehrleute an ihre Grenzen. Denn abgesehen vom großen und schwierig zu löschenden Brand, setzte auch noch die große Hitze den Mitgliedern zu. Ihr beherztes Eingreifen verhinderte Schlimmeres, sagte Rudolf Haider, Geschäftsführer des Umweltdienst Burgenland (UDB), am Montag im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteurin Sonja Varga-Herbst. Zwei Feuerwehrmänner retteten einem Kameraden bei dem Einsatz sogar das Leben – mehr dazu in Feuerwehrleute retten Kameraden das Leben.

Was den Brand ausgelöst hatte, wird weiter ein Rätsel bleiben: „Der Müll dürfte sich selbst entzündet haben. Und jeder weiß, wie heterogen Müll zusammengesetzt ist. Die verschiedenen Beimengungen, die miteinander reagieren können, führen bei bestimmten Umständen – wie höheren Temperaturen, so gestern der Fall – zu Selbstentzündungen.“

Feuerwehr-Großeinsatz bei Deponie-Brand Der Brand am Föllig bei der Sommerhitze war auch eine große Herausforderung für die Feuerwehrleute.

Schadenssumme noch nicht bekannt

Aufmerksame Mitarbeiter des UDB sorgten dafür, dass sich der Schaden in Grenzen hielt, indem sie noch rechtzeitig Müllsammelfahrzeuge in Sicherheit brachten. Die Asphaltfläche dürfte nach ersten Erkundungen keinen Schaden genommen haben. Eine endgültige Schadenssumme ist laut Haider allerdings noch nicht bekannt.

Lithium-Ionen-Akkus bringen Probleme mit sich

Die einzelnen Stoffe seien dabei nicht problematisch, sondern deren Kombination miteinander, erklärte Haider. Insbesondere würden Lithium-Ionen-Akkus ein großes Problem darstellen, die in verschiedenen Gebrauchsgütern enthalten sind, zum Beispiel in elektrischen Zahnbürsten. Unter bestimmten Umständen führen diese Akkus zu explosionsartigen Erwärmungen und sind dann letztlich wie eine Zündquelle. Solche Akkus gehören nicht in den Hausmüll, so Haider: „Gebot der Stunde ist es, und da ist auch der burgenländische Müllverband sehr bemüht, durch Schulungen, Motivation und Information die Bürger zu ermutigen, diese komplizierten, zum Teil auch gefährlichen Abfälle in die Problemstoffsammelstellen der Gemeinden zu bringen. Diese Abfälle, die Batterien beinhalten, haben in der Restmülltonne nichts verloren und führen zu großen Problemen. Nicht nur im Burgenland, sondern in ganz Österreich.“

Verantwortung liegt bei der Bevölkerung

Mit einem bestimmten Risiko werde man wohl weiterleben müssen, so der Umweltdienst-Geschäftsführer. Brandschutz habe im Unternehmen im Alltag als auch in der Ausbildung der Mitarbeiter einen hohen Stellenwert. Neue Überlegungen und Weiterentwicklungen im Brandschutz seien wichtig, allerdings sei man letztlich von den Kunden abhängig.

Nur wenn diese die Abfälle sortenrein und ohne explosive und brandgefährdende Inhaltsstoffe trennen und dem Umweltdienst überantworten, kann das Risiko einer Selbstentzündung minimiert werden. „Uns bleibt nur zu hoffen, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer ein bestimmtes Bewusstsein haben, welche Abfälle sie dem Umweltdienst Burgenland übergeben“, sagte Haider. Ein sorgsamer Umgang kommt auch der Umwelt zugute.

Zahl der Fälle steigt

„Es gab diese Fälle der Selbstentzündung in der Vergangenheit, aber ich habe den Eindruck – in Verbindung mit dem Geschehen in ganz Österreich und wenn man über die Grenzen schaut – dass sich hier eine bestimmte Häufung zeigt“, so Haider. Als Grund könnte sich der Abfallspezialist durchaus vorstellen, dass Lithium-Ionen-Akkus immer öfter unbedacht in den Restmüll gegeben werden.