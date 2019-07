7.048 Menschen waren im Juni im Burgenland auf Jobsuche, wobei Frauen häufiger von der Arbeitslosigkeit betroffen waren als Männer. Dazu kommen noch 1.609 Schulungsteilnehmer. Insgesamt waren also 8.657 Menschen beschäftigungslos – um 3,1 Prozent weniger als im Juni des Vorjahres.

Vor allem am Bau und im Tourismus hat es im Juni deutlich mehr Arbeitsplatz-Vermittlungen gegeben. Im Bezirksvergleich gab es in Oberwart die meisten Beschäftigungslosen – nämlich 2.138, die wenigsten in Jennersdorf mit 409 Meldungen. Während junge Menschen bis 25 Jahren bessere Chancen am Arbeitsmarkt hatten, konnten ältere Arbeitnehmer ab fünfzig Jahren im Burgenland weniger vom positiven Trend profitieren.

2.877 suchten Arbeit, um 58 oder 2,1 Prozent mehr als im Juni des Vorjahres. Generell zu bemerken sei, dass sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit in den vergangenen zwölf Monaten verlangsamt heißt es vom Arbeitsmarkt Service. Eine positive Juni Bilanz gibt es übrigens wieder bei den Beschäftigten: 108.000 Menschen im Burgenland hatten einen Arbeitsplatz, das entspricht einem leichten Plus von 0,4 Prozent.