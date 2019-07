Vermeintlich erkaltete Asche von einem Holzkohlengrill wurde in einem Plastikkübel neben Baumaterialien abgestellt. In weiterer Folge wurden so Holzpfosten in Brand gesetzt, die dann zu dem Vollbrand führten. Das betroffene Gebäude wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Eine benachbarte Lagerhalle wurde durch diesen Vorfall im Bereich der Giebelmauer und der Dacheindeckung ebenfalls beschädigt. Drei Freiwillige Feuerwehren waren mit 65 Helfern im Einsatz – mehr dazu in Wirtschaftsgebäude in St.Andrä brannte.

Drei Brände an einem Wochenende

An diesem Wochenende gab es im Burgenland drei Großbrände. Am Freitagabend brach ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Loretto aus und am Sonntagnachmittag im Müll-Sammelzentrum des Umweltdienstes Burgenland am Föllig.