„Es dürften sich rund 180 Tonnen hausmüllähnlicher Gewerbeabfall entzündet haben, der auf behördlich genehmigten Freiflächen lagert", sagte der Geschäftsführer des Umweltdienstes Burgenland, Rudolf Haider. Die Ursache für die Brandentstehung werde wohl ein kleines Rätsel bleiben, üblicherweise gehe man von Selbstentzündung aus.

Extreme Hitze für Feuerwehrleute

Momentan werde ein massiver Löschangriff durchgeführt, so Haider: „Wichtig ist, dass die Feuerwehrleute nicht zu Schaden kommen. Die Brand- und Rauchentwicklung ist gewaltig, in Verbindung mit den hohen Temperaturen. Und wenn man schaut, gibt es auch schon Rettungseinsätze, ich hoffe wir müssen nichts Schlimmes befürchten.“

Feuerwehr-Großeinsatz bei Deponie-Brand Der Brand am Föllig bei der Sommerhitze ist auch eine große Herausforderung für die Feuerwehrleute.

Rund 250 Feuerwehrleute im Einsatz

19 Feuerwehren mit rund 250 Leuten sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch der Schadstoffdienst des Landesfeuerwehrkommandos ist im Einsatz. Man müsse das ganze Brandgut auseinandernehmen und dann einzeln ablöschen, so Bezirksfeuerwehrreferent Günter Prünner. In der ersten Phase habe man den Brand niederkämpfen können, jetzt brauche man aber relativ viel Wasser, um alles zu löschen.

Am Firmengelände gebe es zwar Hydranten und einen Löschwasserteich, doch bei der Dimension des Brandes brauche man mehr Wasser und daher habe man einen Lösch-Pendelverkehr eingerichtet, um das Wasser von der Ortschaft zur Deponie zu bringen, sagte Prünner. Ein Feuerwehrmann musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden. Prünner rechnete am Sonntagnachmittag damit, dass der Einsatz noch länger dauern werde.

Drei Brände an einem Wochenende

Es ist bereits der dritte größere Brand im Burgenland an diesem Wochenende. Am Freitagabend brach ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Loretto aus und in der Nacht auf Sonntag brannte ein Wirtschaftsgebäude in St. Andrä am Zicksee.