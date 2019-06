Julian Heissenberger aus Landsee und Andreas Stipsits aus Wulkaprodersdorf empfingen die Priesterweihe. Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics zelebrierte die Heilige Messe und weihte die beiden Burgenländer durch Handauflegung. Mehr als 70 Priester und Diakone nahmen an der Feier teil.

Priesterwunsch schon als Kind

Die zwei Neupriester haben komplett unterschiedliche Berufungsgeschichten: Der 29-jährige Julian Heissenberger spielte schon als Kind mit dem Gedanken, Priester zu werden. Das Theologie-Studium war daher der nächste logische Schritt für ihn. Nebenbei engagiert er sich als Rettungsfahrer und Notfallseelsorger beim Roten Kreuz.

Vom Tontechniker zum Priesteramt

Der 31-jährige Andreas Stipsits schlug zunächst einen anderen beruflichen Weg ein und studierte Tontechnik in Graz. Erst dort verspürte er den Wunsch, sein Leben in den Dienst der katholischen Kirche zu stellen. Zunächst ging er für drei Jahre ins Kloster bei den Franziskanern, dann begann er als Laie Theologie und Religionspädagogik zu studieren.

„Geistliches Erntedankfest“

„Der heutige Tag bedeutet für die Diözese sozusagen das geistliche Erntedankfest“, sagte Bischof Zsifkovics. Man habe in diesem Jahr vier Neupriester – zwei Ordensleute und zwei jetzt für die Diözese. „Und davon ist einer auch aus meiner früheren Pfarre, dem ich Pfarrer und Religionslehrer sein durfte“, so Zsifkovics, der von einem großen Freudentag und großer Dankbarkeit für das Geschenk der Neupriester sprach.

Heuer bereits drei Burgenländer geweiht

Insgesamt wurden heuer bisher drei Burgenländer zu Priestern geweiht: Die Weihe des 24-jährigen Georg Maria Winter aus Kittsee fand Anfang Mai statt. Österreichweit gab es bisher 27 Priesterweihen, um drei mehr als im Vorjahr. Doch die Zahl der katholischen Priester geht weiter zurück. Derzeit gibt es rund 3.800 Priester in Österreich. Der Dekan der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien, Johann Pock, sprach am Samstag von einem akuten Priestermangel in Österreich – mehr dazu in oe1.ORF.at.