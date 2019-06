Chronik

Einfamilienhaus in Flammen

In Loretto hat es am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren gegeben: In der Waldrandsiedlung außerhalb des Ortes brannte ein Einfamilienhaus. 85 Feuerwehrleute aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung waren im Löscheinsatz.