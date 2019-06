Dank der Sperre können die Gärtner nun auch tagsüber in diesem Teilbereich des Areals an der Beseitigung der Raupen arbeiten, bestätigte der Familypark am Freitag Medienberichte. Vereinzelt hätten Kinder nach dem Besuch im Familypark über Ausschläge geklagt. Es habe drei oder vier Rückmeldungen per E-Mail und Facebook gegeben, wo Gäste geschrieben hätten, dass sie am Abend nach dem Besuch im Park einen Ausschlag gehabt hätten, sagte Unternehmenssprecherin Lisa Wagner-Körmendi: „Leider auch manche Kinder, die eine allergische Reaktion gehabt haben.“

ORF

Attraktionen des Familyparks nicht betroffen

Man bekämpfe die Eichenprozessionsspinner schon seit dem Frühjahr täglich und habe die Situation gut im Griff. Da im Märchenwald die meisten Eichen stünden, habe man sich aber dazu entschlossen, die Arbeiten dort zu intensivieren. Attraktionen des Familyparks seien von der Sperre nicht betroffen. Aufgrund der vielen Regentage im Mai habe man nicht spritzen können, erklärte Wagner-Körmendi. Dadurch sei die Belastung in der Luft etwas höher als in den Jahren zuvor.

Larve mit feinen Gifthärchen

Der Eichenprozessionsspinner sorgt seit Jahren immer wieder für Probleme im Frühsommer – vor allem dann, wenn der Winter mild ist. Er kann Hautausschläge, Asthmaattacken oder im schlimmsten Fall allergische Reaktionen auslösen. Die Larve ist zum Schutz gegen Vögel und andere natürliche Feinde mit extrem feinen Gifthärchen ausgestattet – den sogenannten Brennhaaren. Bei der kleinsten Berührung brechen diese ab und verteilen sich in der Luft.