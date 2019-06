Petrik war vor kurzem selbst vorübergehend in der Pflege tätig, in einem Pflegeheim in Steinbrunn (Bez. Eisenstadt-Umgebung), um Erfahrungen zu sammeln. Ein Punkt, den sie am Pflegeplan der Landesregierung nun kritisiert, ist, dass nur noch größere Pflegeeinrichtungen mit mehr als 60 Betten gefördert werden sollen. Denn kleine Betriebe hätten besondere Vorteile, meint sie. „Da kommt schon die frühere Nachbarin nach dem Frühstück zum Plaudern vorbei, um sich zu erkundigen, wie es einem geht. Es ist das beste Mittel gegen Isolation im Alter, wenn wir schauen kleine, überschaubare, wohnortnahe Pflegeheime zu unterstützen“, so Petrik.

Kritik an Anstellung von pflegenden Angehörigen

Petrik sieht auch Tücken im Vorhaben, dass sich pflegende Angehörige beim Landesspitalsverband KRAGES anstellen lassen können. Sie lud die Präsidentin der Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger am Donnerstag nach Eisenstadt ein. Birgit Meinhard-Schiebel warnt vor der Anstellung. Denn selbst wenn die „Dienstzeit“ des pflegenden Angehörigen offiziell zu Ende ist, müsse er sich ja weiter um seinen Verwandten kümmern, so Meinhard-Schiebel.

Die burgenländischen Grünen gehen aber nicht davon aus, dass die Mehrheit von SPÖ und FPÖ den Gesetzesentwurf noch maßgeblich ändern wird. Der Pflegeplan soll mit 1. Oktober in Kraft treten.