Die Landesstraße und mehrere Nebenstraßen in Mogersdorf wurden überflutet. Die Feuerwehren Mogersdorf-Ort und Mogersdorf-Berg waren mit 21 Mitgliedern bis 21.45 Uhr im Einsatz. Auch zwei Streifen der Polizei waren vor Ort.

FFW Mogersdorf

Weitere Einsätze im Burgenland

Auch in Grieselstein (Bez. Jennersdorf) und Mannersdorf an der Rabnitz (Bez. Oberpullendorf) waren die Feuerwehren mit Pumparbeiten beschäftigt. In Unterrabitz (Bez. Oberpullendorf) und Heiligenkreuz (Bez. Jennersdorf) mussten umgestürzte Bäume von der Straße entfernt werden.