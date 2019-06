Diese zwei überraschenden Personalentscheidungen gab die SPÖ Burgenland am Donnerstagnachmittag bekannt. Gerhard Hutter ist 54 Jahre alt. 2002 erobert der Kandidat der Bürgerliste Bad Sauerbrunn das Bürgermeisteramt. Seit 2015 ist er im Landtag und zwar für das Bündnis Liste Burgenland – kurz LBL.

Am 28. Februar dann der Paukenschlag: Just am Tag der Wahl von Hans Peter Doskozil zum neuen Landeshauptmann verlässt Hutter die LBL. Heute erfolgte der Wechsel in den Landtagsklub der SPÖ. Hutter wird zwar nicht Parteimitglied, er wird aber auf der Landesliste der Sozialdemokraten für die kommende Landtagswahl kandidieren.

Den Schritt zur SPÖ begründete er mit dem guten Verhältnis zu Landesparteichef Doskozil. „Der möchte auch umsetzen, der möchte etwas machen – und der steht immer zu seinem Wort und das hat mich immer beeindruckt“, so Hutter.

ORF

Fürst wird Co-Landesgeschäftsführer

Der zweite Neuzugang der SPÖ Burgenland ist Roland Fürst. Der 50-jährige ist Studiengangsleiter an der FH Burgenland und wird nun Co-Landesgeschäftsführer. Gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Christian Dax wird er die Geschicke der Partei leiten. Für die Politik der SPÖ Burgenland hat Fürst nur lobende Worte übrig. „Da ist etwas im Burgenland im Gange, ich sag das jetzt vielleicht ein bisschen euphorisch, das erinnert mich an die Siebziger und Achtziger-Jahre unter Bruno Kreisky“, so

„Ich denke, dass das ein Zeichen der Öffnung ist. Das ist ein Zeichen, dass man sich nicht nur fundamental einbetoniert, sondern dass man auch andere Meinungen, die der eigenen Partei sehr nahe kommen, zulässt“, ergänzte Landesparteichef Doskozil. Fürst wird seine neue Position am 1. August antreten und ist bis auf weiteres an der FH Burgenland karenziert.