Etwas mehr als 4.000 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten im Burgenland. In der Bildungsdirektion geht man heuer von rund 140 Pensionierungen aus. Probleme bei der Suche nach neuem Lehrpersonal gibt es laut Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz allerdings nicht. „Es waren bei der letzten Bewerbung 800 Bewerberinnen und Bewerber, die sich aus ganz Österreich beworben haben. Die wollen bei uns unterrichten, weil das Burgenland eine hohe Schulqualität hat“, so Zitz.

Das Schließen von kleinen Schulen – weil die benötigte Schüleranzahl nicht erreicht wird – sollte zumindest in naher Zukunft kein Thema mehr sein. „Wir haben die Talsohle erreicht, es geht wieder bergauf. Das heißt wir haben wieder zunehmende Schülerzahlen, oder stagnierende Schülerzahlen und daher sind wir sehr gut ausgestattet“, sagte Zitz.

ORF

Lehrer für Physik und Biologie gesucht

Um die moderne Welt von heute zu verstehen, reichen einfache Antworten oft nicht mehr aus. Das merken auch verstärkt die Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen, so Zitz. „Der Zugang, dass es nicht nur einfache Fragen gibt, sondern Fragen komplex sind, dass die Antworten nicht einfach sind, sondern dass Antworten komplex sind. Das sind Herausforderungen, das der Jugend weiterzugeben, denn unsere Gesellschaft ist hoch komplex. Wir haben sehr komplexe Fragen und sehr komplexe Antworten. Das zu vermitteln ist Aufgabe von Bildung“, so Zitz.

Auch der Unterricht in den burgenländischen Schulen habe sich im laufe der zeit verändert, so Zitz. „Früher war es so, dass Wissensvermittlung in den Fächern sehr stark im Mittelpunkt gestanden ist, jetzt wird vermehrt auch Erziehungsaufgabe übernommen. Coachingaufgabe, Kinder zu begleiten, weil natürlich auch die Herausforderungen im beruflichen Leben komplexer und wesentlich mehr geworden sind“, meinte der Bildungsdirektor. Übrigens: Vergleichsweise viele Lehrer werden für die naturwissenschaftlichen Fächer gesucht, etwa für Physik oder Biologie. Das gleiche gilt für den Werkunterricht und für Bildnerische Erziehung.

ORF

37 neue Volksschullehrerinnen

37 Absolventinnen der Pädagogischen Hochschule feierten ihren Abschluss und werden ab September als Volksschullehrerinnen arbeiten. Sie blicken der Arbeit im Klassenzimmer mit Respekt, aber auch mit viel Optimismus entgegen. „"Ich will etwas verändern, und ich denke, dass jeder Anfang vielleicht schwierig ist, aber man wird mit der Routine und alles in diesen Job hineinkommen“, so Daniela Milojkovic aus Schützen am Gebirge.

„Neue Aufgaben bringen immer einen Respekt mit sich, aber das soll auch so sein. Die Hoffnung ist natürlich, den Kindern Freude an der Bildung zu vermitteln“, sagte Susanne Ecker aus Neckenmarkt. „Da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es eine aufregende Zeit wird am Anfang, aber es wird alles gut gehen und ich freu mich schon sehr, sehr, sehr drauf“, meinte etwa Nadine Langer aus Himberg.