Eine zufällig vorbeigehende Passantin hörte die Schreie des kleinen Rehs und verständigte die Feuerwehr. Die Stadtfeuerwehr war mit vier Mann und einem Fahrzeug im Einsatz. Zuerst musste ein Dornenstrauch, der den Zugang zum Schacht versperrte, mittels Motorsäge entfernt werden.

Danach kletterte die Passantin in den Schacht und reichte das Kitz zu den wartenden Feuerwehrmänner nach oben. Diese ließen es in einem angrenzenden Feld wieder in die Freiheit, wo es hoffentlich wieder zurück zu seiner Mutter finden wird.