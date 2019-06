Am 27. Juni 1989 haben die damaligen Außenminister Alois Mock aus Österreich und Gyula Horn aus Ungarn in einem symbolischen Akt in einem Waldstück bei Sopron (Ödenburg) in Ungarn mit Bolzenschneidern ein Stück jenes Stacheldrahtes durchtrennt, der jahrzehntelang eine Barriere zwischen den politischen System Ost und West gebildet hatte – mehr dazu in Ungarn als Vorreiter beim Grenzabbau.

An der heutigen Veranstaltung nahmen unter anderem Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, sein ungarischer Amtskollege Peter Szijjarto sowie auch Burgenland Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Landesrat Christian Illedits (SPÖ) teil.