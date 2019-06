Am Donnerstag hat die FPÖ die ersten zehn Listenplätze für die Nationalratswahl 2019 präsentiert. Wenig überraschend werden der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart) und der geschäftsführende Klubobmann Herbert Kickl die beiden Spitzenplätze in der FPÖ-Bundesliste einnehmen. Auf Platz drei wurde der ehemalige Staatssekretär für Finanzen, Hubert Fuchs, gesetzt.

Kandidaten der FPÖ-Bundesliste präsentiert

Die weiteren Plätze werden durch Petra Steger, Susanne Fürst, Hannes Amesbauer, Philipp Schrangl, IMAS-Instistuts-Gründer Norbert van Handel, Hans Jörg Jenewein und Carmen Schimanek besetzt. Man habe mit der Liste einen guten Mix aus engagierten jungen und erfahrenen Kandidaten, um aus der Wahl im September gestärkt hervor zu gehen, sagte FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer.

APA/FRANZ NEUMAYR

Das Ziel für die Nationalratswahl sei klar, so Hofer. „Wir wollen den erfolgreichen Weg der letzten eineinhalb Jahre weitergehen. Dafür benötigen wir die Unterstützung der Menschen und ein Ergebnis über 20 Prozent. Wenn die FPÖ so stark ist, dann werden andere Regierungskonstellationen wie ÖVP-NEOS oder ÖVP-Grüne unwahrscheinlich. Mit solchen Allianzen würden man den Weg, den man in Österreich die letzten eineinhalb Jahre eingeschlagen hat, wieder verlassen“, so Hofer.

Klare Absage an ÖVP-Minderheitsregierung

Die FPÖ erteilte damit einer ÖVP-Minderheitsregierung eine klare Absage – mehr dazu in FPÖ mit klarer Absage an ÖVP-Minderheitsregierung. Das klare Ziel sei es die türkis-blaue Koalition fortzuführen. Es habe sich bei dieser Koalition um die beliebteste Bundesregierung seit vielen Jahren gehandelt, sagte Hofer. Eine Koalition mit der SPÖ stehe derzeit nicht im Raum. „Diese Variante ist absurd“, sagte Hofer.