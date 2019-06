700 Zuseher – und das bei einem Freundschaftsspiel. Celtic Glasgow lockt natürlich die Massen auch Mitte der Woche ins Pinkafelder Stadion. Die großen Namen sind bei Celtic zwar nicht dabei – aber wenn so ein Kult-Klub im Südburgenland auftritt, freut man sich natürlich in der ganzen Region.

Es sind auch viele grün-weiße Dressen zu sehen – die Vereinsfarben von Celtic Glasgow. Alex Bartenstein und Claus Seisl zum Beispiel – sind extra von Kitzbühl angereist – um ihren Herzensklub zu sehen. „Die spielen da, also muss ich herfahren. Ich unterstütze Celtic schon seit 20 Jahren. Ich war heuer schon in Valencia und in Glasgow und was gibt es sonst für eine Steigerung: Valencia, Glasgow und Pinkafeld“, so Seisl. „Ich bin seit sechs Stunden da und die Leute haben hier denselben Durst, wie bei uns – das passt ganz gut“, sagte Bartenstein.

Nächstes Freundschaftsspiel gegen Rapid

Ein Mann des SC Pinkafeld wird diesen Fußballabend sicher nicht vergessen. Michael Pahr – er erzielt bei der 1:6 Niederlage gegen Celtic den Ehrentreffer der Pinkafelder. „Vor so einer Kulisse zu spielen. Man sieht, die Fans sind dankbar. Hier das erste Tor zum 1:0 zu machen, war überragend für einen so jungen Spieler wie mich“, so Pahr.

Es war ein grün-weißes Fußballfest in Pinkafeld mit Celtic Glasgow. In drei Wochen kommt der nächste grün-weiße Klub ins Pinkafelder Stadion – und zwar am 16. Juli der SK Rapid Wien.