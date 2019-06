Kultur

Geschichtsunterricht an der Grenze

Geschichtsunterricht an der Grenze haben am Dienstag Schülerinnen und Schüler bekommen. Sie trafen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und den ungarischen Botschafter an jenem Platz bei Klingenbach, wo vor 30 Jahren der Eiserne Vorhang fiel.