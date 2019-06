Die Gemeinde Zillingtal im Bezirk Eisenstadt-Umgebung will bist Anfang 2020 zehn Maßnahmen erarbeiten, um mit Hitze, Starkregen, Enteausfällen und anderen Auswirkungen des Klimawandels zurecht zu kommen. Dafür bekommt Zillingtal maximal 25.000 Euro an Förderungen. Das Geld stellt der Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zur Verfügung.

Bereits seit zwei Jahren arbeiten die beiden Nachbargemeinden Pinkafeld und Riedlingsdorf im Bezirk Oberwart an eigenen Klimastrategien. Das Problem dort sei die Trockenheit. Insgesamt 45 Regionen mit 176 Gemeinden in ganz Österreich beteiligten sich derzeit an dem Projekt, das von Expertinnen und Experten des Umweltbundesamts begleitet wird.