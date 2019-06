Am Dienstag wurde die entsprechende Gemeindefinanzstatistik vom zuständigen Landesrat fü die Gemeindeaufsicht, Christian Illedits (SPÖ), offiziell präsentiert. Auch wenn die Finanzlage stabil ist, sind die Schulden der Gemeinden heuer leicht gestiegen. Pro Einwohner und Einwohnerin beträgt der Schuldenstand der burgenländischen Gemeinden derzeit 1.064 Euro. Dieser Wert hat sich im Jahresvergleich praktisch nicht verändert, weil gleichzeitig auch die Zahl der Einwohner gestiegen ist.

Gesamtschuldenstand liegt bei 311 Millionen Euro

Der Gesamtschuldenstand ist leicht gewachsen; und zwar um rund eineinhalb Millionen Euro, auf zirka 311 Millionen Euro. Insgesamt bewertet Illedits die Finanzlage als sehr positiv. Die Gemeinden haben im Haushaltsjahr 2018 den gesetzlichen Vorgaben entsprechend ihre Aufgaben sehr gewissenhaft, nachhaltig, sparsam und zweckmäßig erledigt, so Illedits. „Sie haben so auch hervorragen gewirtschaftet und das ist wirklich sehr positiv zu bemerken“, so Illedits.

ORF

Keine wirklichen „Sorgenkinder“

Echte „Sorgenkinder“ unter den Gemeinden gebe es nicht. Gemeinden, die in der Vergangenheit Probleme gehabt hätten, hätten ihre Situation deutlich verbessert, sagte Illedits. Er verwies auch darauf, dass die burgenländischen Gemeinden im vergangenen Jahr massiv in Kindergärten, Schulen und in den Straßenbau investiert und gleichzeitig ihren finanziellen Spielraum vergrößert hätten.

ORF

Gemeinden müssen Investitionen tätigen

„Die Gemeinden sind eigentlich nicht dazu da, um als Sparefrohs zu gelten. Sie sollten eigentlich das tun, was Notwendigkeiten für die Bürger darstellt: nämlich Investitionen in die notwendige Infrastruktur, in die Daseinsvorsorge, in den Sozial- und Bildungsbereich zu tätigen und das tun sie hervorragend“, so Illedits. Da könne man schon von einer guten und ordentlichen Haushaltsführung sprechen.

Laut dem Landesrat stehe das Land heuer mit den Gemeinden noch vor wichtigen Verhandlungen. Geklärt werden müsse die Finanzierung von Vorhaben wie der Einführung des Gratis-Kindergartens und des 1.700 Euro Netto-Mindestlohns im Öffentlichen Dienst.