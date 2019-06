Die 16-jährige Schülerin aus Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) wird bei dieser Weltmeisterschaft die Bewerbe in der Rückenlage in Angriff nehmen. „Ich freue mich, dass ich in meinem Alter stark genug bin, dass ich die allgemeinen Limits schwimmen und so Teil der allgemeinen Klasse sein kann. Dadurch, dass es meine erste Langbahn-WM ist, bedeutet es mir natürlich sehr viel dass ich die Möglichkeit habe mit älteren Schwimmern mitzuschwimmen und so auch sehen kann, was die allgemeine Konkurrenz kann“, sagte Lena Grabowski.

ORF

Weltmeisterschaft beginnt am 21. Juli

Die 16-Jährige ist eine von nur drei österreichischen Schwimmerinnen bei der Weltmeisterschaft. Insgesamt umfasst das österreichische Aufgebot elf Sportlerinnen und Sportler – mehr dazu in Österreich mit elf Athleten bei WM in Südkorea. Die Schwimmbewerbe bei der Weltmeisterschaft beginnen am 21. Juli. Das Team absolviert eine Woche davor auch ein Trainingslager in Japan, um sich auf die Zeitumstellung einzustellen.

Davor schwimmt Lena Grabowski noch bei der Junioren-Europameisterschaft in Kazan in Russland. Dabei strebt sie einen Spitzenplatz im Bewerb über die 200-Meter-Rücken an. Für die junge Athletin ein dichtes Programm, auch wenn sie das nicht als Monsterprogramm bezeichnen würde.

„Ich bin es ja mittlerweile gewohnt, dass ich mehrere wichtige Wettkämpfe hintereinander schwimmen muss. Für die Junioren-Europameisterschaft habe ich mir vorgenommen einfach meine beste Leistung zu geben, die Technik zu halten und zu schaun, was dabei rauskommt“, so Grabowski. Auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft Ende August in Budapest wird Lena Grabowski dabei sein.