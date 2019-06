Die beliebtesten Auslandsdestinationen der Österreicher sind Kroatien und Italien – und gerade bei diesen beiden Ländern sollte man als Autofahrer aufpassen, empfiehlt der Verkehrsclub Österreich, kurz VCÖ. Ein Beispiel ist die Zahl der Verkehrstoten: in Österreich sind im Vorjahr pro Million Einwohner 46 Menschen im Verkehr ums Leben gekommen. In Italien liegt dieser Wert bei 55 Verkehrstoten, in Kroatien sogar bei 77 Verkehrstoten.

Verkehrsstrafen oft deutlich teurer

In Italien muss man zudem mit hohen Verkehrsstrafen rechnen. Wer 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, zahlt in Italien mindestens 175 Euro Strafe. Zum Vergleich: In Österreich zahlt man für das gleiche Vergehen nur 30 Euro. Wenn man mit dem Handy am Steuer erwischt wird, zahlt man in Italien 165 Euro Strafe – das ist mehr als drei Mal so viel wie in Österreich. Mit höheren Bußgeldern muss man zudem auch in Slowenien, Frankreich oder Spanien rechnen, so der VCÖ.

VCÖ mahnt zu besonderer Vorsicht

Der Verkehrsclub empfiehlt daher, bei Autoreisen im Urlaub mit besonderer Vorsicht zu fahren. Tempolimits einhalten und rücksichtsvoll fahren gehören hier ebenso dazu wie der Verzicht auf Alkohol und die Benützung des Handys während dem Autofahren. Wenn möglich solle man zudem öffentliche Verkehrsmittel benutzen, so der VCÖ.