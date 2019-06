Es ist der Albtraum von vielen Reisenden und Urlaubern: der teuer gebuchte Flug verspätet sich oder wird gar abgesagt oder das angekündigte Traumhotel entpuppt sich bei der Ankunft als veraltete Bruchbude. Wenn der langersehnte Urlaub zum Albtraum wird, dann sind oft die Konsumentenschützer am Zug, etwa jene der Europäischen Verbraucherzentralen. Sie helfen dabei, dass der Konsument in solchen Fällen zu einer entsprechenden Entschädigung und zu seinem Recht kommt.

EU-weites Netzwerk für Verbraucher

In jedem Mitgliedsstaat gibt es mindestens eine eigene Verbraucherzentrale. Ein EU-weites Netzwerk, von dem vor allem die Geschädigten profitieren; denn Sprachbarrieren fallen durch dieses Netz gänzlich weg. Außerdem sind die „Problemfirmen“ EU-weit bekannt und können so effizienter bekämpft werden. Betroffene können ihre Beschwerde per E-Mail einreichen, telefonisch juristische Beratung in Anspruch nehmen oder sich von den Rechtsexperten bei einem persönlichen Termin beraten lassen. Das Service ist kostenlos.