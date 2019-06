Bei dieser ersten doppelten Seedurchquerung von Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) nach Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gingen insgesamt 50 Sportlerinnen und Sportler an den Start. Bei wechselhaften Bedienungen und teils starkem Wellengang galt es eine Strecke von rund 6,2 Kilometern zu bewältigen. Eine Aufgabe, die nicht nur den Amateursportlern sondern auch den Profischwimmern viel abverlangt.

ORF

Orientierungsvermögen besonders gefragt

„Wahrscheinlich wäre es vergleichbar mit einem Halbmarathon oder auch einem Marathon, das ist schwer einzuschätzen. Ich würde vorschlagen, dass jeder einmal ins Becken geht und nur 50 Meter schwimmt. Das reicht für einen Nichtschwimmer schon, dann kann man sich ungefähr die Dimension vorstellen“, sagte Anna Moitzi, eines der Nachwuchstalente. Man müsse sich auf jeden Fall orientieren können, so Organisator Andreas Sachs. „Man muss die nächsten Bojen sichten, um auch eine kurze Distanz zu schwimmen. Das sind alles Rahmenbedingungen, die das Freiwasserschwimmen herausfordernd machen“, so Sachs.

Der Sieg bei der doppelten Seedurchquerung, die auch zur Open Water Major Serie gehört, ging an den Ungarn David Hiszti vom Team Wörthersee. Er benötigte für die 6,2 Kilometer etwas mehr als eine Stunde und zwanzig Minuten. Bester Burgenländer wird der Mörbischer Lokalmatador Robin Jäger, der für den Union Schwimmklub Eisenstadt an den Start gegangen ist. Das 17-jährige Nachwuchstalent landete auf Platz vier. Beim Zurückschwimmen sei der Wellengang ziemlich schwer gewesen, so Jäger. „Beim Hinschwimmen ist es aber eigentlich gut gewesen. Man hat die Bojen etwas schwer gesehen, aber sonst war an sich alles in Ordnung“, so der Mörbischer.

ORF

Auch in der Damen-Wertung ging der Sieg nach Kärnten an das Team Wörthersee; und zwar an Emma Leu. Trotz der Premiere über die 6,2 Kilometer fand heuer auch standesgemäß die klassische Seequerung statt – also die Strecke von Mörbisch nach Illmitz. Bei den Herren setzte sich über die 3,1 Kilometer Lorenz Stocker durch. Bei den Damen seine Teamkollegin vom Wörthersee Schwimmteam, Anna Moitzi. Zwei von vielen nationalen Top-Talenten, die hier am Neusiedler See am Start sind.

ORF

Schwimmbewerb für alle Altersstufen

Mit seinen 79 Jahren war Hans Willenbacher der älteste Teilnehmer. Er ist bereits zum zehnten Mal zur Durchquerung des Neusiedler Sees gestartet. „Das ist das Schöne – eine Natur, wie man sie sonst nirgends findet. Ich danke dem Veranstalter, dass er mich immer mitschwimmen lässt, weil ich bin wahrscheinlich immer der Letzte“, sagte Willenbacher. „Schwimmen für Jedermann“ ist also anscheinend nicht nur das Motto sondern auch die gelebte Praxis beim Schwimmfestival am Neusiedler See.