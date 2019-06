Der Mann war bereits wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt worden. Ein Bekannter hatte den 25-jährigen österreichischen Staatsbürger am Samstagnachmittag in die Pflegeeinrichtung in Wien-Donaustadt mitgebracht. Dort begann der Mann sich aggressiv zu verhalten und das Pflegepersonal zu beschimpfen, er soll dabei betrunken gewesen sein. Als er der Aufforderung sich zu mäßigen nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt.

Freigänger warf Tisch nach Polizisten

Bei Eintreffen der Beamten befand sich der offenbar aggressive Mann in einem Zimmer. Er beschimpfte die Beamten und forderte sie lautstark und aggressiv auf das Zimmer zu verlassen, da es sich hier um einen „Privatbereich“ handle. Die Situation eskalierte schließlich, als der 25-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung einen kleinen Holztisch in Richtung der Polizisten warf, sie aber verfehlte.

25-Jähriger widersetzte sich der Festnahme

Der darauffolgenden Festnahme widersetzte sich der Freigänger laut Polizei sehr heftig. Der 25-Jährige spuckte den Beamten mehrfach ins Gesicht. Er musste schließlich mit Hand- und Fußfesseln fixiert und abtransportiert werden. Dafür waren mehrere Beamte notwendig. Der Mann wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung sowie aggressiven Verhaltens und Anstandsverletzung angezeigt. Er wurde festgenommen und in weiterer Folge wieder in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.