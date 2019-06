Jahrelang war die SPÖ Burgenland im Zuge der Sommertour mit dem Rad durch das Land unterwegs. Heuer geht sie es gemütlicher an: Bei launigen Sommerfesten möchte man mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Es solle keine abgebrühte Parteiveranstaltung, sondern etwas Offenes sein, erklärte SPÖ-Chef, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der Rahmen der Auftaktveranstaltung in Rust war daher auch betont locker. Die Musik kam von den „Edelseern“, Plastik-Fußbälle wurden verteilt, wer Lust hatte, konnte bei kleinen Spielchen gegen Doskozil antreten: etwa beim Torwandschießen oder beim Wettbügeln.

ORF

Rendi-Wagner und Doskozil betonen Zusammenhalt

Zu Gast beim Auftakt in Rust war auch die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Gemeinsam wollte man beim Sommerfest Zusammenhalt und Nähe zu den Menschen demonstrieren. In der Politik gehe es – wie im echten Leben – um Menschen, so Rendi-Wagner: „Es muss ‚menscheln‘, das ist ganz klar, im Wahlkampf müssen Mensch und Mensch sich spüren und das ist das, was mir so gut gefällt.“ Es sei das Wichtigste, dass man bei allen internen Diskussionen, wenn es darauf ankomme, zusammenhalte, so Doskozil. Die SPÖ-Sommertour wird kommende Woche im Bezirk Neusiedl am See fortgesetzt. Insgesamt gibt es sieben Stationen.