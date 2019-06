Der Burgenländische Landesfeuerwehrverband beschreitet damit neue Wege, was die Ausrüstung der Ortsfeuerwehren betrifft. Basis dafür ist eine flächendeckende Risikoanalyse für alle Gemeinden des Burgenlandes. Das neue Tanklöschfahrzeug muss im Ernstfall gleich in vier Gemeinden die Löschwasserversorgung übernehmen. Stationiert ist das nagelneue Einsatzfahrzeug bei der Feuerwehr Kleinmürbisch und zwar aufgrund eines neuen Brandschutzbedarfsplanes.

Risikoanalyse für alle Gemeinden

„Seit geraumer Zeit arbeiten wir im Landesfeuerwehrverband Burgenland mit der sogenannten Risikoanalyse zur Feststellung der Mindestausrüstung. Darin ist vorgesehen, dass innerhalb von fünf Fahrminuten immer ein wasserführendes Fahrzeug vor Ort sein muss oder soll, das ist jetzt in Kleinmürbisch zum tragen gekommen. Das Besondere in Kleinmürbisch ist, dass dieses Fahrzeug für vier Gemeinden, für die umliegenden Gemeinden, vorgesehen ist. Aufgrund der kleinen Struktur der Gemeinden und der Größe ist es undenkbar, dass jede Gemeinde so ein Fahrzeug anschafft“, sagte der Güssinger Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Jandrasits.

Bei einem Einsatz werden alle vier Feuerwehren alarmiert

Konkret ist das neue Tanklöschfahrzeug für die Gemeinden Kleinmürbisch, Großmürbisch sowie Inzenhof und Tschanigraben sowie die angrenzenden Neustifter Berge zuständig, wo es bisher kein Tanklöschfahrzeug gab. „Passiert in den umliegenden Gemeinden ein Einsatz, wird nicht nur die Feuerwehr vor Ort alarmiert, sondern wir werden mit alarmiert und haben durch unseren 1.000 Liter Wassertank natürlich sofort Wasser am Einsatzort. Natürlich bedeutet dieser auch mehr Einsätze und natürlich bringt dieser auch eine größere Verantwortung mit sich“, erklärte Feuerwehrkommandant Martin Frühwirth.

Höhere Förderung ermöglichte Ankauf

Das Fahrzeug selbst gehört der Ortsfeuerwehr, beziehungsweise der Gemeinde Kleinmürbisch. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 217.000 Euro. „Hätte es keine höhere Förderung für dieses Feuerwehrauto gegeben, würden wir uns dieses Feuerwehrauto nicht leisten können. Es schaut so aus, dass durch diesen neuen Sicherheitsplan, den das Land vorgibt, die Förderhöhe um ca. 20.000 bis 25.000 Euro höher ist und dadurch ist dieser Ankauf ganz einfach möglich gewesen“, so Bürgermeister Martin Frühwirth (SPÖ). Das Einsatzgebiet des Tanklöschfahrzeuges umfasst rund 20 Quadratkilometer, in diesem Gebiet leben 1.000 Menschen.