Der 72-Jährige wollte bei einer Kreuzung mit seinem Roller rechts abbiegen. Dabei rutschte das Vorderrad des E-Scooters weg und der Lenker stürzte. Der Pensionist zog sich schwere Verletzungen am Bein, am Kopf und Ellenbogen zu und musste mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.