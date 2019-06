Bereits zum vierten Mal wurde diese Umfrage durchgeführt. 1.600 Maturantinnen und Maturanten wurden heuer befragt – 378 haben den Fragebogen ausgefüllt und retourniert. Für den Präsidenten der burgenländischen Industriellenvereinigung Manfred Gerger seien die Ergebnisse ein wichtiger Indikator für die heimische Wirtschaft.

Gerger: „Wichtig zu erfahren was Maturanten denken“

„Also auf der einen Seite als Interessensvertretung natürlich auch für die Unternehmen und für die Wirtschaft im Burgenland ist es sehr wichtig zu erfahren, was die Maturanten denken, in welche Richtung sie sich weiterqualifizieren, welche Studienrichtungen sie einschlagen wollen, welche in den Beruf unmittelbar einsteigen wollen und natürlich was sie für Vorstellungen von der Wirtschaft haben, beziehungsweise zum Industrie- oder Wirtschaftsstandort Burgenland“, sagte Gerger.

ORF

29 Prozent planen direkten Einstieg in die Berufswelt

Einen direkten Einstieg in die Berufswelt planen rund 29 Prozent der Maturantinnen und Maturanten. Ein Studium wird von 42 Prozent angestrebt. 17 Prozent der Maturantinnen und Maturanten haben sich noch nicht entschieden. Genau da will die Industriellenvereinigung ansetzen. Manfred Gerger forderte eine verstärkte Berufsorientierung an den höheren Schulen.

„In der Vergangenheit haben wir uns primär auf jene Pflichtschulen konzentriert, um das Thema der Berufsorientierung in den Vordergrund zu rücken. Nun aber sollten wir und müssen wir auch jene weiterführenden Schulen dahin bringen, sodass Berufsorientierung auch im Vordergrund steht und diesen jungen Menschen auch aufgezeigt wird, welche Möglichkeiten es ihm Berufsleben gibt und in der weiteren Qualifikation geben kann“, so Gerger

Bildungsdirektion/Industriellenvereinigung

Zitz: „Berufsorientierung an Schulen ausbauen“

Heinz Josef Zitz, der Bildungsdirektor des Burgenlandes, will der Aufforderung nachkommen und die Berufsorientierung an den Schulen ausbauen. „Wir werden Berufsorientierung weiter forcieren, wir machen das ja über Messen. Was auch hervorgegangen ist aus der Studie ist, dass Messen auch sehr wichtig sind. Wir werden das weiter ausbauen, wir werden Praktikumsplätze weiter ausbauen und wir werden natürlich eine stärkere Vernetzung mit der Industrie durchführen“, so Zitz

75 Prozent mit Schulen zufrieden

Abgefragt wurde auch die Zufriedenheit der Maturantinnen und Maturanten mit ihrer Schulwahl. Der Bildungsdirektor zeigte sich über das Ergebnis sehr erfreut: „75 Prozent der Maturantinnen und Maturanten sind mit unserer Schule zufrieden. Das heißt, mit der Schule, die sie gewählt haben sind sie zufrieden und gehen auch gern in diese Schule“, sagte Zitz.

Die Verantwortlichen waren sich am Freitag einig: Die Befragung soll auch in den kommenden Jahren wieder durchgeführt werden und sich langfristig im Burgenland etablieren.