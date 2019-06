In den Werken in Neufeld werden seit dem Umbau im Jahr 2010 hauptsächlich sterile Injektabilia – also flüssige Medikamente – und sterile Cremen und Salben hergestellt. Nachdem die Behörden im Frühjahr 2018 die Produktion wegen Verunreinigungen in den hergestellten Produkten stoppen mussten, hat sich die Sanochemia wieder erholt. Die Auftragsbücher sind derzeit gut gefüllt.

ORF

Produktion soll um 30 Prozent steigen

Das börsennotierte Unternehmen muss seine Kapazitäten erweitern. In Neufeld sind neun neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Durch die zusätzliche Einführung des Dreischichtbetriebes kann die Produktionsleistung bei den Medikamten um rund 30 Prozent gesteigert werden. Lieferrückstände sollen so aufgearbeitet und zusätzliche Kapazitäten für neue Aufträge geschaffen werden.

ORF

Vor kurzem hat das Unternehmen einen positiven Bescheid des europäischen Patentamtes erhalten: Ein von Sanochemia entwickelte Blasenkrebs-Früherkennungsmittel ist bis zum Jahr 2035 patentrechlich geschützt. Die Sanochemia Pharmazeutika AG stellt in den pharmazeutischen Werken in Neufeld/Leitha pharmazeutische Produkte her, im Werk sind circa 120 Mitarbeiter beschäftigt.