Bereits zum 25. Mal lud der Pensionstenverband zum Landeswandertag – gestartet wurde in Andau. Pensionistinnen und Pensionisten aus dem ganzen Burgenland kamen Mittwochfrüh in Andau zusammen, um gemeinsam zu wandern und das trotz des schwülen Wetters. Zwei verschiedene Strecken warteten auf die Wandersleute, eine lange mit neun Kilometern und eine kürzere mit vier Kilometern. Das Wandern machte natürlich hungrig und durstig, am Ende gab es dann eine Stärkung.

ORF

Teilnehmer aus dem ganzen Burgenland

„Es ist interessant mit so vielen Leuten Wandern zu gehen, dann hat Andau auch gezogen, weil wir nach Andau doch nicht so kommen. Wir sind vom südlichen Burgenland, von Wiesfleck, wir sind eine Gruppe von 18 Leuten und das Wetter ist super“, erzählte Maria Brenner aus Wiesfleck. „Es war richtig schön, es war ein bisschen windig und wir haben uns wirklich gut unterhalten“, so Theresia Bruckner aus Neustift bei Güssing.

ORF

Die Edlseer sorgten am Nachmittag noch für gute Laune und all jene, die noch nicht zu müde waren, schwangen dabei auch noch das Tanzbein.