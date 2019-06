Schon seit vielen Jahren befindet sich das Burgenland im Vergleich mit den übrigen Bundesländern in einem Aufholprozess, so die Schlussfolgerung der Statistik Austria. Seit dem Jahr 1980 ist eine Bildungsexpansion erkennbar: Der Anteil der Bevölkerung mit bloßem Pflichtschulabschluss ist stark gesunken. Gleichzeitig sind die Lehrabschlüsse und die Abschlüsse von mittleren und höheren Schulen deutlich angestiegen.

Nachholbedarf bei Hochschulabsolventen

Die Anzahl der Schüler an den berufsbildenden höheren Schulen hat sich seit 1980 verdoppelt. Die neunte Schulstufe wird im Burgenland aktuell von 71 Prozent der Schüler in höheren Schulen – also AHS und BHS – besucht. Das ist der höchste Wert im Bundesländervergleich. Etwas hinterher hinkt das Burgenland hingegen bei den Hochschulabsolventen. 12,6 Prozent der burgenländischen Bevölkerung zwischen 25 und 64 hat einen Hochschulabschluss. Dieser Wert wird sich in Zukunft erhöhen: Denn aktuell studiert rund ein Drittel der burgenländischen Bevölkerung zwischen 18 und 25 Jahren an einer Universität oder Fachhochschule.