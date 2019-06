Der 19. August 1839 gilt als die offizielle Geburtsstunde der Fotografie. An diesem Tag wurde vor der Pariser Akademie der Wissenschaften und schönen Künste das Verfahren der Daguerreotypie präsentiert, worauf die französische Regierung diese epochale Erfindung der Welt zum Geschenk machte.

Erwin Muik

100 und 80 ist das Motto der Ausstellung

Die burgenländischen Berufsfotografen wollen das Jubiläum mit einer Freiluftausstellung in Eisenstadt feiern: Auf dem Weg zum Dom in Eisenstadt sollen nur Porträts von Menschen der Geburtsjahrgänge 1919 und 1939 zu sehen sein, so die Berufsfotografen.

Norbert Fürst

Die Models werden kostenlos von Fotografen aus ihrer Umgebung abgelichtet. Die Ausstellung wird von 19. August bis 18. September zu sehen sein. Wer Interesse hat oder jemanden kennt, der im richtigen Alter ist und mitmachen will, kann sich bei der Wirtschaftskammer unter thomas.kornfeind@wkbgld.at per E-Mail und unter der Telefonnummer: +43 5 90 907 3150 melden.