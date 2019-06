Jeder fünfte junge Österreicher und jede fünfte Österreicherin können sich vorstellen, dass der öffentliche Verkehr in den kommenden zehn Jahren gratis angeboten werden wird. Ein eigenes Auto zu haben wird quasi out. 53 Prozent der befragten jungen Menschen halten ein Auto für unwichtig, wenn dann wollen sie ein Elektroauto, das geben zumindest 20 Prozent der Befragten an. 17,2 Prozent sprechen sich für das Teilen eines Autos aus.

Ein Drittel ist bei ganzem Tag ohne Handy unruhig

74 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sehen ihr Smartphone als normalen Gebrauchsgegenstand. Dabei sind sich fast drei Viertel bewusst, dass sie zu viel Zeit in gebückter Haltung über dem Smartphone investieren. Ein Drittel der Befragten gibt an, bei einem Tag ohne Handy unruhig zu sein.

Über 50 Prozent versuchen Plastikverbrauch zu reduzieren

Die Generation der 14- bis 29-Jährigen sucht einen bewussten Umgang mit der Umwelt und achtet auf einen ökologisch nachhaltigen Lebensstil. 78 Prozent sind davon überzeugt, dass vegetarische Ernährung ein langfristiger Trend und kein „Hype“ ist. Mehr als die Hälfte versucht beim Lebensmitteleinkauf Plastikverpackungen weitgehend zu vermeiden.