Vor 20 Jahren spielte Franz Ponweiser als Deutschkreutz-Spieler gegen den SV Mattersburg. Am Dienstag leitete er das erste Training für Mattersburgs Bundesliga-Mannschaft. Es war ein erstes Kennenlernen zwischen Team und Trainer. Für die Spieler kam der Trainerwechsel unerwartet – mehr dazu in Klaus Schmidt nicht mehr SVM-Trainer.

ORF

„Schon ein bisschen überraschend“

„Natürlich war das schon ein bisschen überraschend für uns“, sagte SVM-Tormann Markus Kuster. Doch das Fußballgeschäft gehe weiter und man müsse gewisse Entscheidungen akzeptieren und man freue sich, dass es jetzt wieder losgehe.

Ponweiser und Co-Trainer Markus Schmidt führen jetzt die Geschicke des Bundesligateams. Das wirbelt die Strukturen im gesamten Verein durcheinander. Ein Nachfolger für Markus Schmidt als Trainer des Amateur-Teams wird etwa noch gesucht. Es tue im schon ein bisschen weh, dass er das nicht weiterführen könne, aber jetzt gebe es eine neue Aufgabe, so Schmidt. Auch die Frage des Tormanntrainers bleibt vorerst offen.

ORF

Ponweiser: Hab null Angst

Ponweiser sagte über sein erstes Training als Cheftrainer mit dem SVM, er habe sich wohlgefühlt und es sei eine tolle Erfahrung gewesen. Der neuen Aufgabe sieht er mit Zuversicht entgegen: „Ich hab eigentlich null Angst, dass ich das nicht schaffen kann.“ Er habe jetzt eine Riesenaufgabe, in die er viel Energie stecken werde, so Ponweiser.

Franz Ponweiser im „Burgenland heute“ – Interview Im „Burgenland heute“-Interview sprach Ponweiser mit Moderator Martin Ganster über seine Bestellung zum Cheftrainer und über sein Verhältnis zu SVM-Präsident Martin Pucher.

Vertrauensvorschuss für neuen Trainer

Die Kaderplanung, die jetzt in der Hand von Ponweiser liegt, ist unvollendet. Viel Arbeit also für den Neuen, der sich bisher im Amateur- und Nachwuchsfußball einen Namen machte – mehr dazu in Fußballakademie so erfolgreich wie nie. Er freue sich schon auf die Arbeit mit dem neuen Trainer und denke, dass dieser das auch sehr, sehr gut machen werde, sagte Kuster. In fünf Wochen beginnt die neue Saison mit der ersten Cup-Runde. Der SVM hat also nicht viel Zeit, um alle Baustellen zu schließen und eine gute Vorbereitung hinzulegen.