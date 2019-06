Vereinsgründungen, Verfassen der Vereinsstatuten, Funktionärswechsel – wer ehrenamtlich tätig ist, weiß dass diese Dinge nicht immer reibungslos über die Bühne gehen. Genau deshalb wurde vor eineinhalb Jahren die Sport- und Vereinsombudsstelle des Landes Burgenland eingerichtet.

Illedits: einfache Kontaktaufnahme mit Ombudsstelle

Bei Fragen steht Vereinsrechtsexperte Wolfgang Rebernig zur Verfügung. Sportlandesrat Christian Illedits (SPÖ), betonte am Dienstag die Einfachheit der Kontaktaufnahme mit dem Ombudsmann. „Eigentlich macht er das in einer sehr einfachen und unkonventionellen Art und Weise, man kann ihn anrufen. Das ist etwas, was von den Vereinen sehr geschätzt wird“, so Illedits.

Unterstützung bei Funktionärswechsel

Es fallen rund acht bis zehn Stunden Beratungszeit pro Monat an. Die Fragen gehen laut dem Ombudsmann in verschiedene Richtungen. „Das ist eine Bandbreite vom Landesbibliotheken-Verband und geht hin bis zu Elternvereinen, dass man hier die Leute unterstützt und sagt, meine Obfrau, mein Obmann hört auf, was muss ich tun, wie muss ich das tun und wie kann das ordnungsgemäß über die Bühne gehen, damit man nachhaltig keine Probleme bekommt“, sagte Rebernig. Die Zusammenarbeit mit Wolfgang Rebernig wird jedenfalls noch mindestens bis zur Landtagswahl am 26. Jänner fortgesetzt.