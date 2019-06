Die Kinder und der Erwachsene klagten über Schleimhautreizungen und Übelkeit. Die Betroffenen wurden behandelt und vorsorglich in die Krankenhäuser Eisenstadt und Wr. Neustadt gebracht. Inzwischen seien alle wieder zuhause, sagte der Bürgermeister von Siegendorf Rainer Porics.

Wartungsarbeiten führten zu Chlorgas-Austritt

Am Samstag um halb sieben Uhr am Abend wurden im Freibad routinemäßige Wartungsarbeiten an der Chlorgasanlage durchgeführt. Dabei vermischte sich in einem Technikschacht Chlorgas mit Wasser und trat an einer Öffnung im Schwimmbecken aus. Die momentan hohe Konzentration des Chlors führte dann bei einigen Badegästen in unmittelbarer Nähe zu Brechreiz und Schleimhautreizungen. Die Rettung betreute die Kinder und den Erwachsenen.