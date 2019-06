Die ÖVP wolle Licht ins Dunkel bringen. Diese „Heimlichtuerei“, dass das Land sehr oft keine Details und Kosten bei Vertragsabschlüssen bekannt gebe, dass massiv selektiert werde, was an die Öffentlichkeit dringe, schade der Demokratie, der Bevölkerung und dem Land, so ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner: „Ich möchte nur erinnern an die unsägliche Geschichte ‚Geschäftsführer Schnedl und KRAGES‘ – und noch immer wissen wir nicht zu 100 Prozent, wie viel Steuergeld hier verschleudert worden ist. Wir können uns erinnern an die Sache, mit dem Ein-Tages-Intendanten in Mörbisch, wo ebenfalls das Land geblecht hat, wir können uns an Vergleiche aller Art erinnern, die hier unter dem Mantel der Verschwiegenheit abgewickelt worden sind.“

Sagartz: Recht der Abgeordneten auf Information stärken

Der Wunsch nach mehr Transparenz ist bei der Volkspartei nicht neu. Seit dem Wechsel in die Opposition fordert die ÖVP in regelmäßigen Abständen mehr Offenheit und Sauberkeit ein. Dem Klubobmann Christian Sagartz geht es bei dem Zwölf-Punkte-Katalog auch darum, dass jeder Abgeordnete im Landtag Einsicht in Auftragsdetails des Landes und der landesnahen Betriebe haben soll.

Unter vier Augen könne man in diesem Land natürlich alles erfahren, so Sagartz. Es komme auch vor, dass man Ausdrucke und Dokumente in den Postkasten geworfen bekomme, aber darum gehe es der ÖVP nicht. Es gehe um das Recht des Abgeordneten, dass die ÖVP gestärkt wissen wolle. Die ÖVP hofft, dass ihr Transparenz-Paket noch vor der Landtagswahl am 26. Jänner verabschiedet werden kann.