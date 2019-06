Pfarrer Alois Luisser stammte aus Hagensdorf, einem Ortsteil von Heiligenbrunn. Er stand 45 Jahre im Dienst der Kirche, 35 Jahre davon war er als Pfarrer in Jennersdorf tätig, wo er 2012 auch in Pension ging.

ORF

Mutter Teresa folgte Luissers Einladung

Luisser setzte in seiner Aktivzeit zahlreiche Initiativen. Österreichweit für Aufsehen sorgte am 20. Oktober 1982 der Besuch der Friedensnobelpreisträgerin und Ordensschwester Mutter Teresa aus Kalkutta: Sie kam auf Einladung Luissers nach Jennersdorf.

Mutter Teresa gab Luisser bei ihrem Besuch den Auftrag, etwas für die Alten und Armen zu tun. Einige Jahre später wurde auf Initiative Luissers und einiger Mitstreiter in Jennersdorf ein Pflege- und Altenheim gebaut, das seither den Namen „Mutter Teresa Haus“ trägt.

Begräbnis am 24. Juni

Am Samstag starb Pfarrer Luisser im Krankenhaus Feldbach. Er werde am Montag, dem 24. Juni in Jennersdorf zu seiner letzten Ruhe geleitet, hieß es aus dem Stadtpfarramt.