Sport

Alaba bei Nachwuchsturnier in Mattersburg

In der Fußballakademie in Mattersburg machte am Sonntag zum zweiten Mal in Folge der Coca-Cola-Cup Station: Österreichs bedeutendster U12-Bewerb. Vier burgenländische Teams waren bei diesem Nachwuchsturnier dabei. Das Highlight am Finaltag war der Besuch von David Alaba, der den Talenten in Mattersburg auf die Beine blickte.