Anstatt mit Rennanzug und Helm begeisterte Hirscher seine Anhänger in kurzer Hose und mit aufgestrickten Hemdsärmeln. Der erfolgreichste Ski-Rennläufer aller Zeiten war zum ersten Mal in Eisenstadt, wie er verriet. Seine sportliche Zukunft lässt Hirscher weiter offen, aber die Entscheidung rückt immer näher.

Entscheidung über Ski-Karriere im August

„Ehrlich gesagt, möchte ich so fit sein, dass ich wieder die Leistung bringe kann, die ich in den letzten acht Jahren gebracht habe. Wenn ich das nicht mehr bringen kann, ist es wahrscheinlich gescheiter, ich hau den Deckel drauf und dementsprechend muss ich mir jetzt die Zeit geben, dass ich beobachten kann, wie läuft das Sommertraining, wie laufen die ersten Schneetrainings“, sagte Hirscher am Freitag. Im August will er bekannt geben, ob er weiterfährt oder nicht.

Marcel Hirscher zu Gast im Burgenland

Selfies und Autogramme

Hirscher trug sich bei seinem Eisenstadt-Besuch ins goldene Buch der Landeshauptstadt ein. Danach gab es für seine Fans in der Fußgängerzone noch die Gelegenheit, Autogramme und Selfies mit ihrem Idol zu ergattern.