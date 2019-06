Buschenschänke bieten laut Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) hochwertige Kulinarik aus der Region und sind ein wichtiger Baustein für das Zusammenleben in der Gemeinde. Sie seien in sehr vielen Gemeinden beispielsweise wichtige Treffpunkte, auch was soziale Netzwerke betreffe, spielten sie eine wichtige Rolle.

„Buschenschank-Tag“ als Höhepunkt

Um diese Leistung zu würdigen und zu fördern, wurde jetzt eine Kampagne für Buschenschänke ins Leben gerufen. Herzstück ist der „Buschenschank-Tag“ am 17. August. An diesem Tag will man die Buschenschank-Kultur hochleben lassen. Es werde eine redaktionelle Begleitung und auch eine mediale Aufbereitung durch Regional- und Onlinemedien geben, kündigte Eisenkopf an. Es werde eine Online-Listung der teilnehmenden Betriebe und ein einheitliches Branding mittels für diesen Tag kreierten Buschenschankbändern und Tischsets geben.

Interessierte Betriebe können sich bis zum 1. Juli für den „Buschenschank-Tag“ anmelden: bei den Gemeinden, im Amt der Landesregierung und in der Landwirtschaftskammer.