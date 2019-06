Das neue Sozialhilfegesetz sei entgegen der bisherigen Gepflogenheiten nicht vorab mit dem Gemeindebund beraten worden, kritisierte Gemeindebund-Präsident Leo Radakovits. Das Gesetz bringe aber zusätzliche Kosten in der Höhe von mindestens 18 Millionen Euro, so Radakovits: „Angesichts dieser Vorhaben, verbunden mit der Verpflichtung der Gemeinden all diese Kosten mit 50 Prozent mitzufinanzieren, muss die Frage gestellt werden, woher die Kommunen dieses Geld nehmen sollen. Wir reden da von – wenn ich nur kleinere Beträge nehme – mindestens neun Millionen (Anmerkung: pro Jahr). Das wäre dann eine 15-prozentige Erhöhung auf einen Schlag bei den Sozialausgaben, die sich derzeit bei 60 Millionen bewegen.“

Konsultationsmechanismus als letzter Ausweg

Radakovits appellierte daher am Donnerstag an das Land, mit dem Gemeindebund als dem Vertreter von 83 burgenländischen Gemeinden so rasch wie möglich in Gespräche einzutreten. Denn sonst bliebe nur mehr ein Ausweg. „Natürlich gibt es nachher auch noch eine Möglichkeit, die ist aber bisher im Burgenland noch nicht zur Anwendung gekommen, dass man dann eben eine Verhandlung erzwingen kann, über den Konsultationsmechanismus.“ Das Auslösen vom Konsultationsmechanismus bedeutet, dass Vertreter von Land, Bund und Gemeinden an den Verhandlungstisch müssen, bevor das Gesetz beschlossen werden kann.

Die Begutachtungsfrist für das neue Sozialhilfegesetz endet laut Radakovits am 21. Juni – bis dahin muss auch die Entscheidung über das Auslösen des Konsultationsmechanismus getroffen werden. Der Gemeindebund-Präsident war aber zuversichtlich, dass das Land und der zuständige SPÖ-Landesrat Christian Illedits noch vorher das Gespräch suchen werden.