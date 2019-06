Das Problem tauchte bereits am Wochenende auf. Im Operationstrakt, des im Jahr 1998 errichteten Gebäudes, wurden Wasserflecken festgestellt. Seit Dienstag laufen die Sanierungsarbeiten.

„Es sind vier Säle davon betroffen, aber nicht weil in vier Sälen der Wasseraustritt besteht, sondern weil wir im Rahmen der Bauarbeiten einfach diese Räume benützen, weil beidseitig die Wände geöffnet werden. Daher haben wir uns dazu entschieden, auf Nummer sicher zu gehen und diese vier Säle in diesem Bauteil zu sperren“, erzählte Robert Maurer, Direktor des Krankenhauses Eisenstadt.

Krankenhaus Eisenstadt

Kaum Auswirkungen für Patienten

Für die Patientinnen und Patienten hat die Sperre kaum Auswirkungen. Der Großteil der Operationen fand planmäßig statt. „Grundsätzlich haben wir für solche Themen auch Ausfallszenarien, das heißt, die OP-Kapazität, die wir in den vier Sälen verlieren, haben wir in den anderen vier Sälen annähernd erweitern können“, so Maurer.

Dienstpläne seien angepasst und die Operationszeiten erweitert worden. Einige geplante Operationen mussten aber dennoch verschoben werden. Ab Freitagnachmittag soll der Vollbetrieb im Krankenhaus wieder aufgenommen werden.