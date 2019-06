Der Wiedereinstieg in das Berufsleben, etwa nach einer Babypause, sollte gut organisiert und geplant werden, sagte die Vizepräsidentin der Arbeiterkammer, Bianca Graf. Bei der Job-Wiedereinstiegsmesse gab es die notwendigen Informationen rasch, gebündelt und unbürokratisch, erklärte Graf: „Jetzt haben wir sehr viele berufstätige Frauen, Familien und Väter, die sich das einteilen müssen. Väter haben nun auch viel mehr Interesse an der Kindererziehung – da haben wir das komplette Spektrum für alle: für Mütter, für Väter, für werdende Eltern, für Eltern, die es bereits sind und wieder in den Job einsteigen wollen. Wir haben Beratung über Steuern, über Kinderkarenzzeit.“

ORF

20 Info-Tische mit Informationen und Beratung

Es gab Informationen, etwa über das Kinderbetreuungsgeld, aus erster Hand, sagte Andrea Madner von der burgenländischen Gebietskrankenkasse: „Wir bieten im wesentlichen zwei Geldleistungen an, das sind das Wochengeld und das Kinderbetreuungsgeld.“ An gut 20 Messeständen und Info-Tischen boten die verschiedensten Institutionen Hilfe rund um Karenz und Berufswiedereinstieg an. Die Messe wurde heuer das erste Mal veranstaltet und soll Laut AK-Vizepräsidentin Bianca Graf wegen des guten Erfolgs nun regelmäßig veranstaltet werden.