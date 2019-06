Chronik

Brennender Müll: Feuerwehreinsatz beim UDB

Zwei Feuerwehren mussten am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz beim Burgenländischen Umweltdienst (UDB) in Großhöflein ausgerücken. Grund dafür war ein Schwelbrand in einem voll beladenen Müllfahrzeug.