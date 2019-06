„The Italian“: Schärf erweitert Restaurantkette

Der Kaffeespezialist Schärf mit seiner Firmenzentrale in Neusiedl am See baut derzeit die Restaurantkette „The Italian“ auf. Dabei wird Kaffeegenuss mit italienischen Spezialitäten kombiniert. Auch im Burgenland sollen Restaurants eröffnet werden.

Bekannt geworden ist die Firma Schärf mit Kaffeemaschinen und speziellem selbst gerösteten Kaffee. Vor einigen Jahren wurde die „Coffeshop Company“ hochgezogen und nun soll die Restaurantkette „The Italian“ folgen.

ORF

„Unsere Politik ist, unseren Kaffee durch gesamtheitliche, konzeptionelle Lösungen zu verbreitern. Nachdem wir Coffeeshops und Bäckereikaffeehäuser gemacht haben, ist dieses italienische Format etwas, das mich interessiert“, erklärt Firmenchef Reinhold Schärf. Angeboten werden Pizzen und Pasta in vielen Variationen, außerdem Snacks und Nachspeisen und natürlich das gesamte Kaffeesortiment. Das Lokal bietet sowohl Frühstück, als auch Mittagessen und Abendessen an.

Zwei Standorte im Burgenland geplant

Schon demnächst möchte Schärf im Burgenland Restaurants eröffnen. „Im Burgenland kommt es auch zu zwei Standorten, nämlich Parndorf und Oberwart. Da sind viele unserer Kunden eingeladen, dass wir miteinander Kooperationen suchen. Ich sehe im Burgenland Potential, so wie wir etwa auch schon in der Steiermark und in Wiener Neustadt schon vertreten sind“, so Schärf. Derzeit gibt es sieben The Italians in Österreich, Deutschland und Armenien. Mittelfristig sollen zwischen 20 und 50 Restaurants entstehen, so Schärf.