Brennender Müll: Feuerwehreinsatz beim UDB

Zwei Feuerwehren mussten am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz beim Burgenländischen Umweltdienst (UDB) in Großhöflein ausgerücken. Grund dafür war ein Schwelbrand in einem voll beladenen Müllfahrzeug.

Passanten hatten die Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland verständigt, dass auf dem versperrten Betriebsgelände des Sammelzentrums Föllig Rauch aus einem Lkw aufsteigen würde, der im Außenbereich der Sortierhalle abgestellt war.

Helfer der FF Großhöflein und Zillingtal hielten den Schwelbrand solange in Schach, bis Mitarbeiter des Umweltdienstes eintrafen und das Müllfahrzeug auf den freien Sortierplatz lenkten. Danach wurde der gesamte Restmüll entladen, auseinandergeteilt und abgelöscht, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung mit.