Kulovits verstärkt Fußball Akademie

Die Fußball Akademie Burgenland verstärkt ihren Trainerstab. Der Güttenbacher Enrico Kulovits wird die Funktion eines Talente-Managers übernehmen.

Konkret soll sich Enrico Kulovits um die Förderung der besten Talente in der Akademie Burgenland auf dem Platz und abseits dessen kümmern. Er soll weiters als Bindeglied zwischen Akademie, dem SV Mattersburg und dem ÖFB fungieren.

Kulovits: „Spannende Aufgabe“

„Es geht darum die Elitespieler der Akademie im Burgenland quasi individuell zu betreuen, nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Dingen. Ich glaube, dass ich von der Qualifikation her dafür recht gut geeignet bin. Es wird spannend, es ist generell ein neues Aufgabengebiet in der Form in den Akademien und deshalb wird es sicher spannend sein wie sich das entwickelt“, so Kulovits über seine neue Aufgabe. Enrico Kulovits war zuletzt als Trainer beim GAK tätig. Er gehört zum Betreuerteam des U21-Teams bei der EM Endrunde.

