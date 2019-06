Grasski: Weltcup-Rennen in Rettenbach

In Rettenbach (Bezirk Oberwart) werden seit 15 Jahren Grasski-Rennen veranstaltet, so auch wieder am 15. und 16. Juni. In dem kleinen Ort bei Bernstein erwarten die Veranstalter bis zu 3.000 Besucherinnen und Besucher.

Die Vorbereitungen für den Grasski-Weltcup in Rettenbach laufen auf Hochtouren. Der Verein leiste einen wesentlichen Beitrag zu den Erfolgen des Sportlandes Burgenland, sagte der zuständige Landesrat, Christian Illedits (SPÖ): „Wir konnten in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt eigentlich, die Medaillenbilanz in 38 verschiedenen Sportarten vervierfachen. 765 Medaillen konnten im Vorjahr erreicht werden. Dazu tragen die Grasskifahrer natürlich auch wesentlich bei.“

ORF

Ehrenamtliche Helfer unumgänglich

In die Organisation des Grasski-Weltcups sind viele ehrenamtliche Mitarbeiter eingebunden, so Organisationsleiter Christian Zumpf: „Über 100 Leute unterstützen uns jedes Jahr, sei es bei der Veranstaltung, bei der Durchführung der Veranstaltung, auch beim Weggräumen, was auch nicht unwesentlich ist.“

Wichtiges Event für den Tourismus

Bürgermeisterin Renate Habetler (SPÖ) verwies auf die überregionale Bedeutung der Veranstaltung: „Mein größtes Ziel als Bürgermeisterin ist es, Grasski nicht nur als Randsportart zu behandeln, sondern auch in die Köpfe der Leute hineinzubringen, wie wichtig dieses Event für den Tourismus ist.“ Am 15. Juni findet der Grasski-Riesentorlauf statt, am 16. Juni der Kombi-Bewerb.

